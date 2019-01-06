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      Вслед за РПЦ: церковь еще одной страны осудила Томос для ПЦУ

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      Сербская православная церковь осудила предоставление Томоса ПЦУ
      Сербская православная церковь осудила предоставление Томоса ПЦУ / AFP

      В Сербской православной церкви отреагировали на предоставление Томоса Православной церкви Украины. Сербский патриарх Ириней считает, что Вселенский патриарх Варфоломей "узаконил раскол" и "принял политическое решение".

      Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (Московского патриархата) со ссылкой на сербские СМИ.

      Читайте также: "Его же не поприветствовали": как в РПЦ реагируют на Томос для Православной церкви Украины

      24 канал писал, что ранее Сербская церковь отказалась признать решение Вселенского патриархата относительно решения о предоставлении автокефалии Украине. Так сербские священнослужители отреагировали и на результаты Объединительного собора и церемонию предоставления Томоса – там они видят "политику".

      Константинопольский Патриарх взял право на себя это решать, и решает по-своему то, что было решено 300 лет назад. Реальная причина этого не канонического деяния – политика. Таким образом, раскол в Украине будет узаконен и продлен,
      заявил патриарх Ириней.

      При этом он подчеркивает, что Сербская православная церковь якобы не поддерживает ни одну из сторон, а руководствуется лишь каноном.

      "Украинская православная церковь была в составе Русской православной церкви, после получила автономию и сегодня существует в Украине", – сказал патриарх сербский.

      К слову, в УПЦ МП заявили, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога". Со своей стороны, Русская православная церковь заявляет, что подписанием Томоса для украинской церкви патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного строя.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти десятки приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Новости Украины Томос Религия Православная церковь Украины Новости политики УПЦ МП РПЦ Сербия
      Источник: 24 Канал
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