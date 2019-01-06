В УПЦ МП зробили заяву щодо спільних богослужінь з Православною церквою України

В УПЦ МП заявили, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

Про це заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), пише ТАСС.

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Він вкотре назвав Православну церкву України неканонічною релігійною організацією. До того ж зазначив, що, на його думку, у новій церкві нібито немає влади "здійснювати повноту всіх таїнств".

Богослужіння з новою церквою ми проводити не будемо. Якби ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж розкольниками, як і вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква,

– сказав він.

Представник московського патріархату також зазначає, що в УПЦ МП не бачить можливого майданчика для діалогу з ПЦУ після надання їй Томосу.

"Між релігійними організаціями був дуже активний діалог до недавнього часу, майданчиком для якого була Всеукраїнська рада церков, куди входили Київський патріархат і Автокефальна церква. Оскільки вони самоліквідувалися, я не готовий сказати, який формат діалогу можливий", – вважають в УПЦ МП.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.



До слова, Російська православна церква заявляє, що підписанням Томосу для української церкви патріарх Варфоломій "остаточно відірвав себе від світового православ'я".

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти десятки парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.