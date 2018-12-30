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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Яке майбутнє очікує на Філарета після створення об'єднаної Православної церкви України

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      Філарет продовжить служити у Володимирському соборі, – Епіфаній
      Філарет продовжить служити у Володимирському соборі, – Епіфаній / Соцмережі

      Предстоятель колишньої Української православної церкви Київського патріархату Філарет після створення Православної церкви України, як і раніше, служитиме у Володимирському кафедральному соборі.

      Про це розповів митрополит Київський і предстоятель ПЦУ Епіфаній у коментарі телеканалу "Прямий".

      Читайте також: УПЦ КП та УАПЦ саморозпустилися перед Об'єднавчим собором, – ЗМІ

      "Святійший патріарх Філарет і в подальшому буде звершувати своє богослужіння у Володимирському кафедральному соборі, також його резиденцією буде приміщення на вулиці Пушкінській", – зауважив священнослужитель.

      Як наголосив він, Філарет залишається лідером української нації та планує йому допомагати керувати об’єднаною церквою.

      "Моїм кафедральним собором буде Михайлівський Золотоверхий собор. Тут ніяких змін особливих не буде відбуватися", – додав Епіфаній.

      Нагадаємо, більшість експертів і простих українців прогнозували, що саме Філарет стане головою єдиної помісної православної церкви в Україні. Згодом, сам священнослужитель заявив, що йому довелося поступитися цією посадою на Об’єднавчому соборі, оскільки інакше не вдалося б "досягнути об’єднання та отримати Томос".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Хто такий Філарет? Це третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (1995 – 2018). Його справжнє ім’я – Михайло Денисенко. Народився він 23 січня 1929 року на Донеччині.

      Є випускником Московської духовної семінарії Російської православної церкви. У 1950 році прийняв чернецтво. У 1992 році взяв участь у відновленні автокефалії — Української православної церкви Київського патріархату.

      У 1997 році Московська патріархія з політичних мотивів наклала на нього анафему. Хоча, за словами самого Філарета, анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів, натомість він "нічого цього не робив, тому претензій з цього боку бути не може". 11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат зняв анафему як з Філарета, так і з предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

      Філарет звинувачує РПЦ у порушенні законів. Як наголошує він, Москва незаконно до себе приєднала, Українську, Грузинську, Молдовську та церкви країн Балтії. У березні 2013 року від імені Української православної церкви Київського патріархату закликав українців і поляків до взаємного прощення за трагедію польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Також відомо, що він мав непогані взаємини колишнім головою УГКЦ Любомиром Гузаром.

      найцікавіші з останніх заяв філарета:
      Теги: Новини України УПЦ МП Релігія Православна церква України Філарет Епіфаній Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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