"Ми втратили б Томос": Філарет розповів, чому не став главою Православної Церкви України

Якби патріарх Філарет не зняв свою кандидатуру на посаду глави єдиної помісної церкви, не вдалося б досягнути єдності на Об’єднавчому соборі. У такому разі Україна втратила б Томос.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Філарет наголосив, що головна його мета – не титул, а створення єдиної автокефальної православної церкви в Україні.

Мета моя – створити єдину в Україні православну церкву. Не себе звеличувати, а досягти мети, яку я поставив з самого початку. І заради цієї мети, тобто заради єдиної української православної церкви, я поступився цим,

– сказав він.

Патріарх наголошує, що не вдалося б "досягнути об’єднання і отримати Томос", якби він не поступився на Об’єднавчому соборі.

"Якби я не поступився, ми не досягли б об’єднання і не отримали б Томосу про автокефалію української церкви. І для мене важливо не своє положення, для мене було важливо мати в Україні єдину помісну православну церкву для того, щоб утвердити нашу державу", – зазначив Філарет.

До слова, Митрополит Луцький і Волинський Михаїл заявив, що Об'єднавчий собор 15 грудня ледь не зірвався через його кандидатуру. За його словами, на нього тиснули – і згодом він зняв свою кандидатуру на користь митрополита Епіфанія. Патрірх Філарет у відповідь на це сказав, що митрополита "ніхто не шантажував", натомість "його вмовляли для того, щоб зберегти єдність".



Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія