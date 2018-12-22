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      "Ми втратили б Томос": Філарет розповів, чому не став главою Православної Церкви України

      2306 Читать новость на русском
      Філарет розповів, чому не висував свою кандидатуру на главу Православної Церкви України
      Філарет розповів, чому не висував свою кандидатуру на главу Православної Церкви України / Фото з відкритих джерел

      Якби патріарх Філарет не зняв свою кандидатуру на посаду глави єдиної помісної церкви, не вдалося б досягнути єдності на Об’єднавчому соборі. У такому разі Україна втратила б Томос.

      Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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      Філарет наголосив, що головна його мета – не титул, а створення єдиної автокефальної православної церкви в Україні.

      Мета моя – створити єдину в Україні православну церкву. Не себе звеличувати, а досягти мети, яку я поставив з самого початку. І заради цієї мети, тобто заради єдиної української православної церкви, я поступився цим,
      – сказав він.

      Патріарх наголошує, що не вдалося б "досягнути об’єднання і отримати Томос", якби він не поступився на Об’єднавчому соборі.

      "Якби я не поступився, ми не досягли б об’єднання і не отримали б Томосу про автокефалію української церкви. І для мене важливо не своє положення, для мене було важливо мати в Україні єдину помісну православну церкву для того, щоб утвердити нашу державу", – зазначив Філарет.

      До слова, Митрополит Луцький і Волинський Михаїл заявив, що Об'єднавчий собор 15 грудня ледь не зірвався через його кандидатуру. За його словами, на нього тиснули – і згодом він зняв свою кандидатуру на користь митрополита Епіфанія. Патрірх Філарет у відповідь на це сказав, що митрополита "ніхто не шантажував", натомість "його вмовляли для того, щоб зберегти єдність".
       

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?
      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини політики Новини України Релігія Томос Єдина помісна церква Філарет
      Джерело: 24 Канал
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