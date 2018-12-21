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      "Не було би Собору": Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла щодо шантажу

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      Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла щодо шантажу
      Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла щодо шантажу / Фото з відкритих джерел

      Патріарх Філарет заперечив заяви митрополита Луцького та Волинського Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.

      Про це пише "Радіо Свобода".

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      24 канал писав про заяву митрополита Михаїла щодо зняття своєї кандидатури під тиском. Мовляв, під час собору Філарет заявив, що не розпускатиме УПЦ КП та не братиме участь у соборі, якщо Михаїл не відмовиться від участі у виборах. Просив про це, за його словами, і Петро Порошенко.

      Однак Філарет наголошує, що митрополита не шантажували, а «вмовляли» зняти свою кандидатуру.

      Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору,
      – сказав Філарет.

      До слова, Митрополит Михаїл був кандидатом на предстоятеля єдиної української помісної православної церкви від Української православної церкви Київського патріархату. Однак, коли він вийшов у другий тур голосування разом із митрополитом Переяславським і Білоцерківським Епіфанієм і митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном, то зняв свою кандидатуру.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Єдина помісна церква Томос
      Джерело: 24 Канал
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