"Не було би Собору": Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла щодо шантажу

Патріарх Філарет заперечив заяви митрополита Луцького та Волинського Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.

Про це пише "Радіо Свобода".

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24 канал писав про заяву митрополита Михаїла щодо зняття своєї кандидатури під тиском. Мовляв, під час собору Філарет заявив, що не розпускатиме УПЦ КП та не братиме участь у соборі, якщо Михаїл не відмовиться від участі у виборах. Просив про це, за його словами, і Петро Порошенко.

Однак Філарет наголошує, що митрополита не шантажували, а «вмовляли» зняти свою кандидатуру.

Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору,

– сказав Філарет.

До слова, Митрополит Михаїл був кандидатом на предстоятеля єдиної української помісної православної церкви від Української православної церкви Київського патріархату. Однак, коли він вийшов у другий тур голосування разом із митрополитом Переяславським і Білоцерківським Епіфанієм і митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном, то зняв свою кандидатуру.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.