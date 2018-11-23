"Ця ідея приводить в тремтіння Москву": Філарет розповів про значення автокефалії

Українська церква стане основою миру в Україні і світі. Якщо вона отримає автокефалію, то в Україні більше не буде Москви та московському духу.

Про це сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років у Верховній Раді.

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Філарет наголосив, що українське православ’я чекає на визнання автокефалії.

Ця ідея приводить в тремтіння Москву, тому що, якщо українську церкву визнають автокефальною, то це означає, що Москви в Україні не буде, не буде московського духу,

– сказав патріарх.

Він також зазначив, що УПЦ КП відіграла велику роль у процесі боротьби українців за утвердження власної держави.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



27-29 листопада у Константинополі відбудеться Синод Вселенського патріархату, на якому будуть розглядати питання про надання Томосу про автокефалію Православній церкві України.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео