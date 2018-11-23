"Эта идея приводит в дрожь Москву": Филарет рассказал о значении автокефалии

Украинская церковь станет основой мира в Украине и Мире. Если она получит автокефалию, то в Украине больше не будет Москвы и московского духа.

Об этом сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Верховной Раде.

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Филарет подчеркнул, что УПЦ КП сыграла большую роль в процессе борьбы украинцев за утверждение собственного государства. Теперь же украинское православие ждет признание автокефалии.

Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что, если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа,

– сказал патриарх.

Он также отметил, что УПЦ КП сыграла большую роль в процессе борьбы украинцев за утверждение собственного государства.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

27-29 ноября в Константинополе состоится Синод Вселенского патриархата, на котором будут рассматривать вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

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