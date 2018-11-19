Коли назвуть дату Об'єднавчого собору: у Константинополі зробили важливу заяву

Об'єднавчий Собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року. Його точну дату проведення повідомлять 27-29 листопада.

Про це повідомляє головний секретаріат Синоду Вселенського патріархату.

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Так, у межах рамках підготовки до Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада Константинополь нагадує про своє рішення надати Томос про автокефалію Православній церкві України.

Поки йде процес підготовки Собору Православної церкви України, конкретну дату в грудні 2018 року оголосить Синод Вселенського патріархату,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, українські ЗМІ поширили нову дату Об'єднавчого собору, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля. Так, на переконання, журналістів, імовірно він відбудеться у перших числах грудня. Раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Об'єднавчий собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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