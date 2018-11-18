ЗМІ назвали нову дату Об'єднавчого собору у Києві

Українські ЗМІ поширили нову дату Об'єднавчого собору, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля. Так, на переконання, журналістів, імовірно він відбудеться у перших числах грудня.

Раніше 24 канал повідомляв, що Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, може відбутися 21 листопада, у день архістратига Михаїла.

Читайте також: Що буде з УПЦ МП після отримання Україною Томосу: з'явився невтішний для філії РПЦ прогноз

Згодом колишній речник УПЦ МП, а нині керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії протоієрей Георгій Коваленко сповістив, що захід усе ж відбудеться 22 листопада.

Але у підсумку речник УПЦ КП Євстратій Зоря цю інформацію спростував. За його словами, дати Об’єднавчого собору ще немає та її мають оголосити офіційно.

Натомість видання "Лівий берег" з посиланням на власні джерела у церковних колах переконує, що Архієрейський собор перенесено з листопада на початок грудня.

Як зазначають представники видання, наступною вірогідною датою проведення Об'єднавчого собору називають 9-10 грудня.

До слова, раніше настоятель УПЦ КП патріатрх Філарет повідомляв, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Сафроній.

Нагадаємо, раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Об'єднавчий собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

Створення єдиної помісної церкви в україні: хроніка останніх подій