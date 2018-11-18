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      ЗМІ назвали нову дату Об'єднавчого собору у Києві

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      Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви, відбудеться 9-10 грудня
      Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви, відбудеться 9-10 грудня / Колаж 24 канал

      Українські ЗМІ поширили нову дату Об'єднавчого собору, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля. Так, на переконання, журналістів, імовірно він відбудеться у перших числах грудня.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, може відбутися 21 листопада, у день архістратига Михаїла.

      Читайте також: Що буде з УПЦ МП після отримання Україною Томосу: з'явився невтішний для філії РПЦ прогноз

      Згодом колишній речник УПЦ МП, а нині керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії протоієрей Георгій Коваленко сповістив, що захід усе ж відбудеться 22 листопада.

      Але у підсумку речник УПЦ КП Євстратій Зоря цю інформацію спростував. За його словами, дати Об’єднавчого собору ще немає та її мають оголосити офіційно.

      Натомість видання "Лівий берег" з посиланням на власні джерела у церковних колах переконує, що Архієрейський собор перенесено з листопада на початок грудня.

      Як зазначають представники видання, наступною вірогідною датою проведення Об'єднавчого собору називають 9-10 грудня.

      До слова, раніше настоятель УПЦ КП патріатрх Філарет повідомляв, що в Об'єднавчому соборі повинен взяти участь 41 архієрей Київського патріархату, 12 – Автокефальної церкви, 10 – Московського патріархату, щоправда зараз відомо лише імена двох священнослужителів УПЦ МП, участь яких у Соборі є можливою, – це митрополит Симеон і митрополит Сафроній. 

      Нагадаємо, раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Об'єднавчий собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Створення єдиної помісної церкви в україні: хроніка останніх подій 

      Теги: Новини України Новини політики Томос Єдина помісна церква ЗМІ Релігія
      Джерело: 24 Канал
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