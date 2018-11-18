СМИ назвали новую дату Объединительного собора в Киеве

Украинские СМИ распространили новую дату Объединительного собора, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля. Так, по мнению, журналистов, предположительно он состоится в первых числах декабря.

Ранее 24 канал сообщал, что Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля, может состояться 21 ноября, в день архистратига Михаила.

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Впоследствии бывший спикер УПЦ МП, а ныне руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии протоиерей Георгий Коваленко сообщил, что мероприятие все же состоится 22 ноября.

Но в итоге представитель УПЦ КП Евстратий Зоря эту информацию опроверг. По его словам, даты Объединительного собора еще нет и ее должны объявить официально.

Зато издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники в церковных кругах убеждает, что Архиерейский собор перенесен с ноября на начало декабря.

Как отмечают представители издания, следующей вероятной датой проведения Объединительного собора называют 9-10 декабря.

К слову, ранее предстоятель УПЦ КП патриатрх Филарет сообщал, что в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда, сейчас известны имена лишь двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в Соборе является возможным, – это митрополит Симеон и митрополит Сафроний.

Напомним, ранее глава УПЦ КП Филарет отмечал, что Объединительный собор может пройти в Софийском соборе в Киеве.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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