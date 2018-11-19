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      Когда назовут дату Объединительного собора: в Константинополе сделали важное заявление

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      В Константинополе сделали важное заявление относительно даты Объединительного собора
      В Константинополе сделали важное заявление относительно даты Объединительного собора / Фото из открытых источников

      Объединительный Собор украинской православной церкви состоится в декабре 2018 года. Его точную дату проведения сообщат 27-29 ноября.

      Об этом сообщает главный секретариат Синода Вселенского патриархата.

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      Так, в рамках подготовки к Синоду Вселенского патриархата 27-29 ноября Константинополь напоминает о своем решении предоставить Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

      Пока идет процесс подготовки Собора Православной церкви Украины, конкретную дату в декабре 2018 года объявит Синод Вселенского патриархата,
      – говорится в сообщении.

      Напомним, украинские СМИ распространили новую дату Объединительного собора, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля. Так, по мнению, журналистов, предположительно он состоится в первых числах декабря. Ранее глава УПЦ КП Филарет отмечал, что Объединительный собор может пройти в Софийском соборе в Киеве.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       
      СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Томос УПЦ МП УПЦ КП Религия
      Источник: 24 Канал
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