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      В процессе получения Томоса Украина должна решить один главный вопрос, – эксперт

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      Как переименовать УПЦ МП
      Как переименовать УПЦ МП / Фото из открытых источников

      В процессе получения автокефалии Единой поместной церкви Украина должна решить вопрос переименования УПЦ МП. Не может быть в стране две украинские церкви.

      Об этом 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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      Исходя из заявлений и решений синода Вселенского патриархата, Украинскую православную церковь московского патриархата надо перерегистрировать и назвать РПЦ в Украине. Политикам надо брать на себя всю ответственность, несмотря на заявления о вмешательстве государства в церковные дела, замечает Виталий Бала.

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      Кстати, напоминает политолог, Петр i ликвидировал патриархат и в 1721 году создал священный синод – своего рода правительственную организацию, где руководил обер-прокурор, который назначал епископов. В 1918 году после большевистского переворота синод был ликвидирован. И был принят декрет, где церковь отделили от государства, а школу – от церкви. И это слово в слово записано в нашей Конституции – статья 35.

      Политическая власть не должна вмешиваться в церковные дела – в отношении ее организации, структуры и тому подобное. Но государства и церкви, которые находятся в государстве, так или иначе должны иметь отношения. И они их имеют. Потому что есть земля, налоги, помещения. И это надо урегулировать, скорректировать положение об отделении государства от церкви,
      – убежден Бала.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято решение  создания Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет

      История православной церкви. Видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Единая поместная церковь РПЦ Томос УПЦ КП
      Источник: 24 канал
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