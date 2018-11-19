В процессе получения Томоса Украина должна решить один главный вопрос, – эксперт

В процессе получения автокефалии Единой поместной церкви Украина должна решить вопрос переименования УПЦ МП. Не может быть в стране две украинские церкви.

Об этом 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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Исходя из заявлений и решений синода Вселенского патриархата, Украинскую православную церковь московского патриархата надо перерегистрировать и назвать РПЦ в Украине. Политикам надо брать на себя всю ответственность, несмотря на заявления о вмешательстве государства в церковные дела, замечает Виталий Бала.

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Кстати, напоминает политолог, Петр i ликвидировал патриархат и в 1721 году создал священный синод – своего рода правительственную организацию, где руководил обер-прокурор, который назначал епископов. В 1918 году после большевистского переворота синод был ликвидирован. И был принят декрет, где церковь отделили от государства, а школу – от церкви. И это слово в слово записано в нашей Конституции – статья 35.

Политическая власть не должна вмешиваться в церковные дела – в отношении ее организации, структуры и тому подобное. Но государства и церкви, которые находятся в государстве, так или иначе должны иметь отношения. И они их имеют. Потому что есть земля, налоги, помещения. И это надо урегулировать, скорректировать положение об отделении государства от церкви,

– убежден Бала.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято решение создания Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет

История православной церкви. Видео