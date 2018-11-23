Автокефалія для УПЦ: відомо, хто з чиновників поїде на Синод у Стамбул, де затвердять Томос

27-29 листопада заступник голови Адміністрації президента, Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату. На ньому буде затверджено текст Томосу про надання Українській православній церкві статусу автокефальної.

Про це розповів Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

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27-29 листопада Ростислав Павленко, заступник голови президентської адміністрації поїде до Стамбула-Константинополя для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження Томосу. А в грудні ми зберемо Собор",

– заявив Порошенко.

Глава держави зауважив, що ще рік тому ніхто не вірив, що в Україні може бути створена єдина помісна церква, проте тепер це стало можливим.

Також Порошенко повідомив, що у грудні відбудеться Об'єднавчий Собор української православної церкви.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



27-29 листопада у Константинополі відбудеться Синод Вселенського патріархату, на якому будуть розглядати питання про надання Томосу про автокефалію Православній церкві України.

Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео