14:30
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Автокефалія для УПЦ: відомо, хто з чиновників поїде на Синод у Стамбул, де затвердять Томос

      673 Читать новость на русском
      Ростислав Павленко поїде до Стамбула на Синод Вселенського патріархату
      Ростислав Павленко поїде до Стамбула на Синод Вселенського патріархату / Фото з відкритих джерел

      27-29 листопада заступник голови Адміністрації президента, Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату. На ньому буде затверджено текст Томосу про надання Українській православній церкві статусу автокефальної.

      Про це розповів Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

      Читайте також: "Втручаємося, бо це наш обов'язок, а не демонстрація сили": Варфоломій звернувся до українців

      27-29 листопада Ростислав Павленко, заступник голови президентської адміністрації поїде до Стамбула-Константинополя для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження Томосу. А в грудні ми зберемо Собор",
      заявив Порошенко.

      Глава держави зауважив, що ще рік тому ніхто не вірив, що в Україні може бути створена єдина помісна церква, проте тепер це стало можливим.

      Також Порошенко повідомив, що у грудні відбудеться Об'єднавчий Собор української православної церкви.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      27-29 листопада у Константинополі відбудеться Синод Вселенського патріархату, на якому будуть розглядати питання про надання Томосу про автокефалію Православній церкві України.

      Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Єдина помісна церква Томос Релігія Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      16859
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1052
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1707
      Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      сьогодні , 11:00 Страна, у которой получилось: как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 272
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 1036
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Свободівці" склали повноваження у Кабміні, в обласних та райдержадміністраціях, — Сич
       12 листопада 2014 , 13:52
      Самооборона Євромайдану пікетувала управління міліції з вимогою відпустити затриманих афганівців
       11 лютого 2014 , 16:21
      Масони ХХІ століття: Воднева рада привітала 14 нових адептів
       6 вересня , 17:50
      Воротар збірної України: Колишній тренер вимагав від мене мінімум 5 км за матч
       18 жовтня , 14:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук