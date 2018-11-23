Автокефалия для УПЦ: известно, кто из чиновников поедет на Синод в Стамбул, где утвердят Томос

27-29 ноября заместитель главы Администрации президента, Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата. На нем будет утвержден текст Томоса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

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27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации поедет в Стамбул-Константинополь для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса. А в декабре мы соберем Собор,

– заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что еще год назад никто не верил, что в Украине может быть создана единая поместная церковь, однако теперь это стало возможным.

Также Порошенко сообщил, что в декабре состоится Объединительный Собор украинской православной церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.



27-29 ноября в Константинополе состоится Синод Вселенского патриархата, на котором будут рассматривать вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Что такое Томос? Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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