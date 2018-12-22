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      Вимагали розповісти, що люди кажуть на сповіді, – Філарет про контроль КДБ над церквою

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      Філарет розповів про контроль КДБ над церквою
      Філарет розповів про контроль КДБ над церквою / Фото з відкритих джерел

      Патріарх Філарет розповів про систему контролю КДБ за РПЦ у часи СРСР та власні контакти зі співробітниками спецслужб. Тоді не було жодного єпископа, який не мав відповідних зв'язків.

      Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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      Філарет зазначив, що в СРСР церква була під контролем КДБ. Без згоди КДБ не ставили ні архієреїв, ні священиків. Патріарх додав, що не було жодного єпископа, який не мав таких контактів.

      Якщо він не мав контактів, то він не був єпископом. Тому, якщо хтось з архієреїв тих скаже, що він не мав контактів, то це означає, що він говорить неправду. Я це точно знаю,
      – додав він.

      При цьому Філарет розповів, що від нього вимагали розповідати те, що люди говорять на сповіді. Однак він категорично відмовився.

      "Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже: ми можемо вас розстріляти. Я йому на це сказав: можете розстріляти мене, але для мене не має значення, помру я зараз, ви мене розстріляєте, чи я доживу до глибокої старості, а виконувати ці ваші умови не буду", –сказав патріарх.

      До слова, незодавно в опублікованій картотеці КДБ Латвійської РСР знайшли агентурну картку на ім'я Александра Івановича Кудряшова 1939 року народження. Інформація з картки повністю збігається з біографією предстоятеля Латвійської православної церкви Московського патріархату, митрополита Ризького і всієї Латвії Александра.

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Філарет Новини політики Релігія
      Джерело: 24 Канал
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