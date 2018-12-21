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      "Рід занять – священик": главу Латвійської православної церкви знайшли серед агентів КДБ

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      У картотеці агентів КДБ знайшли картку на ім'я глави Латвійської православної церкви
      У картотеці агентів КДБ знайшли картку на ім'я глави Латвійської православної церкви / Фото з відкритих джерел

      В опублікованій картотеці КДБ Латвійської РСР знайшли агентурну картка на ім'я Александра Івановича Кудряшова 1939 року народження. Інформація з картки повністю збігається з біографією предстоятеля Латвійської православної церкви Московського патріархату, митрополита Ризького і всієї Латвії Александра.

      Про це пише "Радио Свобода".

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      Так, рід занять латвійського предстоятеля звучить так "священик православної церкви". У документах вказується, що Кудряшова завербували агентом КДБ з псевдонімом "Читач" в січні 1982 року. До слова, нинішній митрополит Александр отримав сан диякона в 1982 році.

      У Картотеці КДБ знайшли голову православної церкви латвії
      Латвійський митрополит у картотеку потрапив  1982 року/ Джерело: Радіо Свобода

      Окрім того, у картотеці є картка і на ім'я іншого видного діяча Російської православної церкви. Дані на Івана Миролюбова з псевдонімом "Анатолій" збігаються з даними протоієрея, співробітника Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, секретаря Синодальної комісії зі старообрядництва і єдиновірства. Миролюбов родом з Риги.

      Реакції Московського патріархату поки немає. У картках не наведено будь-які подробиці про те, яку саме діяльність виконували агенти і чи дійсно вони співпрацювали з КДБ після передбачуваного вербування.

      До слова, нещодавно в архівах німецької спецслужби знайшли майорське посвідчення Путіна, видане 31 грудня 1985 року. Воно продовжувалося кожен квартал протягом наступних чотирьох років. Документ був необхідний для того, щоб Путін міг безперешкодно відвідувати офіси Штазі.

       

      Теги: Новини політики Латвія Релігія РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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