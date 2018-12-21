"Вид деятельности – священник": главу Латвийской православной церкви нашли среди агентов КГБ

В опубликованной картотеке КГБ Латвийской ССР нашли агентурную карточка на имя Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения. Информация с карточки полностью совпадает с биографией предстоятеля Латвийской православной церкви Московского патриархата, митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

Об этом пишет "Радио Свобода".

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Так, род занятий латвийского предстоятеля звучит так "священник православной церкви". В документах указывается, что Кудряшова завербовали агентом КГБ с псевдонимом "Читатель" в январе 1982 года. К слову, нынешний митрополит Александр получил сан диакона в 1982 году.



Латвийский митрополит в картотеку попал в 1982 году / Источник: Радио Свобода

Кроме того, в картотеке есть карточка и на имя другого видного деятеля Русской православной церкви. Данные на Ивана Миролюбова с псевдонимом "Анатолий" совпадают с данными протоиерея, сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию. Миролюбов родом из Риги.

Реакции Московского патриархата пока нет. В карточках не приведены какие-либо подробности о том, какую именно деятельность выполняли агенты и действительно ли они сотрудничали с КГБ после предполагаемой вербовки.

К слову, недавно в архивах немецкой спецслужбы нашли майорское удостоверение Путина, выданное 31 декабря 1985 года. Оно продолжалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы Штази.