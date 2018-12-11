В архивах немецкой спецслужбы нашли майорское удостоверение Путина

Отдел по работе с архивами Министерства госбезопасности бывшей ГДР (Штази) обнаружил служебное удостоверение, выданное на имя президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985 года. Оно продливалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы Штази.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) December 10, 2018

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключает, что удостоверение может быть настоящим. Он напомнил о том, что Штази сотрудничало с КГБ, сообщает российский ТАСС.

Какое отношение имеет Путин к спецслужбам?

Глава Кремля после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР.

В 1985 году командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела.