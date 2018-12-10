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      Шпионка Кремля Бутина готова сотрудничать с американским следствием, – СМИ

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      Российская шпионка Мария Бутина
      Российская шпионка Мария Бутина / Фото из открытых источников

      Российская шпионка Мария Бутина, которую в июле 2018 года арестовали в США, готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называет себя невиновной.

      Об этом сообщает Bloomberg.

      Читайте также: Шпионку Бутину финансировал российский олигарх, связанный с американскими компаниями, – WP

      Так, россиянка Мария Бутина заявила судье, что хочет изменить показания, в которых называла себя невиновной. При этом в издании не уточняется, в чем именно Бутина будет готова признать свою вину.

      В документе суда, опубликованном американскими СМИ, указывается, что сторона защиты попросила организовать слушания, чтобы дать возможность Бутиной изменить показания. Планируется, что слушания пройдут 11, 12 или 13 декабря.

      "Мария Бутина остается под стражей", – говорится в документе.

      Некоторые американские СМИ указывают, что подобное развитие событий может быть признаком того, что Бутина готова пойти на сделку с правосудием и признать вину в некоторых нарушениях.

      Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".

      В материалах дела говорится, что Бутина провела в США несколько лет, налаживая отношения с влиятельными консерваторами и Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Об аресте россиянки стало известно через несколько часов после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

      Теги: Новости политики Новости России Судьи Новости США
      Источник: 24 Канал
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