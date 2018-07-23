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Шпионку Бутину финансировал российский олигарх, связанный с американскими компаниями, – WP

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Марию Бутину финансировал российских миллиардер Константин Николаев
Марию Бутину финансировал российских миллиардер Константин Николаев / Коллаж 24 канал

Задержанная в Вашингтоне шпионка Кремля Мария Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, который инвестировал в американские энергетические и технологические компании.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с показаниями Бутина в Сенате США, сообщает The Washington Post.

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"В апреле Бутина заявила сенатском комитете по разведке, что Николаев финансировал организацию по защите права на ношение оружия, которую она основала. Представитель олигарха подтвердил, что контактировал с россиянкой, когда та запускала в России организацию "Право на оружие" с 2012 по 2014 годы . Он отказался подтвердить, оказывал ли Николаев финансовую поддержку Бутиной", – отмечает издание.

На прошлой неделе американские прокуроры заявили, что в электронных письмах и чатах русской шпионки много отсылок к миллиардеру, который спонсирует ее деятельность. Они писали, что это "известный российский бизнесмен, имеющий глубокие связи с администрацией президента России".

Обвинители не назвали имя спонсора Бутиной, но сообщили, что он часто приезжает в США и в списке Forbes в этом году он значится как обладатель состояния в 1,2 млрд долларов, что совпадает с нынешним статусом Николаева,
– указывает автор статьи.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл отказался давать комментарий касаемо Николаева о том, что его клиентка виделась с российским толстосумом только дважды, говорится в публикации.

Как отмечает издание, Николаев заработал свое состояние в основном благодаря инвестициям в российские порты и железные дороги. Кроме того, он входит в директорат компании American Ethane и является инвестором одного из стартапов в Кремниевой долине. Сын олигарха Андрей учится в США и в 2016 году был волонтером кампании в поддержку действующего президента США, а сам Николаев был замечен в вашингтонском Trump International Hotel во время инаугурации Трампа.

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Напомним, что 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".

Теги: Новости России Новости США Новости политики Выборы в США Деньги Расследования
Источник: 24 Канал
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