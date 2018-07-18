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Фанатка оружия, России и Трампа: что известно о шпионке Марие Бутиной и чем она занималась в США

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Что известно о задержанной в Вашингтоне россиянке Марие Бутиной
Что известно о задержанной в Вашингтоне россиянке Марие Бутиной / Фото из открытых источников

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".

В материалах дела говорится, что Бутина провела в США несколько лет, налаживая отношения с влиятельными консерваторами и Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Об аресте россиянки стало известно через несколько часов после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

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Как отмечает The New York Times со ссылкой на слова федеральных прокуроров, шпионка в течение трех лет участвовала в операции влияния, которой руководил высокопоставленный российский чиновник Александр Торшин, при содействии неназванного американского агента, связанного с Республиканской партией. Согласно обвинениям прокуратуры, этот заговор состоялся в начале 2015 года.

Россиянку, как утверждается, также поддерживала Национальная стрелковая ассоциация, которая неоднократно организовывала приезд Бутиной из России в США на различные мероприятия, пока она не получила студенческую визу в августе 2016 года, отмечается в статье.

Деятельность Бутиной в России

The Wall Street Journal сообщает, что Бутина родилась и выросла в Сибири, в семье предпринимателей. Девушка изучала политологию в Барнауле и уже в юности стала владелицей сети мебельных салонов. В 22 года она переехала в Москву из Алтайского края. В столице России активно пропагандировала движение по легализации частного владения оружием, который Торшин, который тогда был бывшим заместителем председателя Совета Федерации, также поддерживал. В 2011 году он принял ее на работу в качестве специального помощника.

Бутіна намагалася розширити права на придбання і носіння зброї в Росії

Бутина пыталась расширить права на приобретение и ношение оружия в России

В этом же году Бутина создала организацию "Право на оружие". В 2012-м стала членом Национальной стрелковой ассоциации США, доступ к которой открыт и для иностранцев, а в августе 2016 года переехала в Штаты, чтобы учиться в университете.

По чьим указаниям Бутина шпионила в США?

В 2016-2018 годах она много путешествовала по Америке, обращая особое внимание на политическую жизнь консервативных кругов и движения по легализации оружия. По информации ФБР, до и после ее приезда в Вашингтон, Бутина тайно помогала Кремлю повлиять на политику США в отношении Москвы, работая по указаниям Торшина.

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Бутина осуществила много поездок по Штатам вместе с Торшиным при поддержке NRA, пытаясь вступить в контакт с губернатором Висконсина Скоттом Уокером, членом Палаты представителей Дэйном Рорабейкером, и Дональдом Трампом и другими влиятельными американскими политиками. Она также выступила с речью в Университете Рапид-Сити (Южная Дакота), в которой, по некоторым данным, назвала Путина "диктатором и тираном",
– рассказывает NYT.

Все это время, как утверждает прокуратура, Бутина координировала свои действия с американским политтехнологом, с которым познакомилась в Москве. В тексте обвинения имя этого лица не называется, но вероятно, им был Пол Эриксон, член NRA, давний посредник и лоббист Республиканской партии, предполагает газета.

Попытки встретиться с Трампом

Die Welt со ссылкой на данные Министерства США сообщает, что Бутина устраивала встречи между американскими политиками и россиянами, а способствовал ей в этом Торшин, который теперь находится в американском списке санкций. Весной 2016 Бутиной, по некоторым сведениям, даже удалось встретиться с Дональдом Трампом-младшим во время очередного заседания NRA.

​Бутіна була на балу під час інавгурації Трампа

Бутина также была на балу во время инаугурации Трампа и пыталась устроить встречу с ним и высокопоставленным из России на ежегодном Национальном молитвенном завтраке в США в этом году

Однако все попытки шпионки приблизиться к действующему президенту были неудачные, утверждает NYT. Так, предложение Бутиной о встрече с Трампом на ежегодном съезде NRA в 2016 году в Луисвилле отверг его предвыборный штаб, а визит Торшина в Белый дом в 2017 году был отменен после того, как советник Трампа по национальной безопасности узнал, что против Торшина испанские власти ведут расследование в связи с обвинениями в отмывании денег.

Как рассказал для WSJ знакомый Бутиной из России, она стала добровольно разговаривать со следователями о своей деятельности в США из-за страха потерять американскую визу.

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Заметим, что 16 июля адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что его клиентка не является российским агентом. В среду, 18 июля, она должна появиться в федеральном суде в Вашингтоне, где будет рассматриваться ходатайство об освобождении Бутиной под залог.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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