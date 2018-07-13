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Мін'юст США оприлюднив імена російських розвідників, яких обвинувачують у втручанні у вибори

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У США назвали імена співробітників розвідки Росії, обвинувачених у втручанні у вибори
У США назвали імена співробітників розвідки Росії, обвинувачених у втручанні у вибори / Ілюстративне фото

Міністерство юстиції США звинуватило 12 співробітників російського Головного слідчого управління (ГРУ) у втручанні у вибори президента США у 2016 році. Оприлюднено імена обвинувачених.

Дані опубліковані на офіційному сайті американського відомства.

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Це Віктор Борисович Нетикшо, Борис Олексійович Антонов, Дмитро Сергійович Бадін, Іван Сергійович Єрмаков, Олексій Вікторович Лукашев, Сергій Олександрович Моргачев, Микола Юрійович Козачек, Павло В'ячеславович Єршов, Артем Андрійович Малишев, Олександр Володимирович Осадчук, Олексій Олександрович Потьомкін і Анатолій Сергійович Ковальов.

На думку Міністерства юстиції США, ці 12 людей є співробітниками головного управління генштабу Збройних сил Росії і вони відповідальні за втручання в президентські вибори США в 2016 році.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році.

Теги: Новини політики Новини США Вибори у США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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