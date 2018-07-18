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Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США

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Що відомо про затриману у Вашингтоні росіянку Марію Бутіну
Що відомо про затриману у Вашингтоні росіянку Марію Бутіну / Фото з відкритих мереж

15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

У матеріалах справи йдеться, що Бутіна провела в США кілька років, налагоджуючи стосунки з впливовими консерваторами і Національною стрілецькою асоціацією (NRA). Про арешт росіянки стало відомо через кілька годин після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі.

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Як зазначає The New York Times із посиланням на слова федеральних прокурорів, шпигунка протягом трьох років брала участь в операції впливу, якою керував високопоставлений російський чиновник Олександр Торшин, за сприяння неназваного американського агента, пов'язаного з Республіканською партією. Згідно зі звинуваченнями прокуратури, ця змова відбулася на початку 2015 року.

Росіянку, як стверджується, також підтримувала Національна стрілецька асоціація, що неодноразово організовувала приїзд Бутіної з Росії в США на різноманітні заходи, поки вона не отримала студентську візу в серпні 2016 року, зазначається у статті.

Діяльність Бутіної в Росії

The Wall Street Journal повідомляє, що Бутіна народилася і виросла в Сибіру, в сім'ї підприємців. Дівчина вивчала політологію в Барнаулі і вже в юності стала власницею мережі меблевих салонів. У 22 роки вона переїхала в Москву з Алтайського краю. У столиці Росії активно пропагувала рух щодо легалізації приватного володіння зброєю, який Торшин, що тоді був колишнім заступником голови Ради Федерації, також підтримував. У 2011 році він взяв її на роботу як спеціального помічника.

Бутіна намагалася розширити права на придбання і носіння зброї в Росії
Бутіна намагалася розширити права на придбання і носіння зброї в Росії

У цьому ж році Бутіна створила організацію "Право на зброю". У 2012-му стала членом Національної стрілецької асоціації США, доступ до якої відкритий і для іноземців, а в серпні 2016 роки переїхала у Штати, щоб вчитися в університеті.

За чиїми вказівками Бутіна шпигувала у США?

У 2016-2018 роках вона багато подорожувала Америкою, звертаючи особливу увагу на політичне життя консервативних кіл і руху щодо легалізації зброї. За інформацією ФБР, до і після її приїзду до Вашингтона, Бутіна таємно допомагала Кремлю вплинути на політику США щодо Москви, працюючи за вказівками Торшина.

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Бутіна здійснила багато поїздок Штатами разом із Торшиним за підтримки NRA, намагаючись вступити в контакт із губернатором Вісконсіна Скоттом Вокером, членом Палати представників Дейном Рорабейкером, і Дональдом Трампом та іншими впливовими американськими політиками. Вона також виступила з промовою в Університеті Рапід-Сіті (Південна Дакота), в якій, за деякими даними, назвала Путіна "диктатором і тираном",
– розповідає NYT.

Весь цей час, як стверджує прокуратура, Бутіна координувала свої дії з американським політтехнологом, з яким познайомилася в Москві. У тексті звинувачення ім'я цієї особи не називається, але ймовірно, ним був Пол Еріксон, член NRA, давній посередник і лобіст Республіканської партії, припускає газета.

Намагання зустрітися з Трампом

Die Welt із посиланням на дані Міністерства США повідомляє, що Бутіна влаштовувала зустрічі між американськими політиками і росіянами, а сприяв їй у цьому Торшин, який тепер перебуває в американському списку санкцій. Весною 2016 року Бутіній, за деякими відомостями, навіть вдалося зустрітися з Дональдом Трампом-молодшим під час чергового засідання NRA.

​Бутіна була на балу під час інавгурації Трампа
Бутіна також була на балу під час інавгурації Трампа та намагалася влаштувати зустріч з ним і високопосадовцем з Росії на щорічному Національному молитовному сніданку у США цього року

Однак всі спроби шпигунки наблизитися до чинного президента були невдалі, стверджує NYT. Так, пропозицію Бутіної щодо зустрічі з Трампом на щорічному з'їзді NRA в 2016 році в Луїсвіллі відкинув його передвиборчий штаб, а візит Торшина до Білого дому в 2017 році був скасований після того, як радник Трампа з національної безпеки дізнався, що проти Торшина іспанська влада веде розслідування у зв'язку зі звинуваченнями у відмиванні грошей.

Як розповів для WSJ знайомий Бутіної з Росії, вона почала добровільно розмовляти зі слідчими про свою діяльність у США через страх втратити американську візу.

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Зауважимо, що 16 липня адвокат Бутіної Роберт Дрісколл заявив, що його клієнтка не є російським агентом. У середу, 18 липня, вона повинна з'явитися в федеральному суді  у Вашингтоні, де буде розглядатися клопотання про звільнення Бутіної під заставу.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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