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Глава розвідки США наполягає на втручанні РФ у вибори США

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Директор національної розвідки США Ден Коут
Директор національної розвідки США Ден Коут / peoples.ru

Розвідка Сполучених Штатів Америки ясно дала зрозуміти про втручання Росії у президентські американські вибори.

Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коут, повідомляє CNN.

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Тим самим глава нацрозвідки відповів на сумніви Дональда Трампа у висновках американських спецслужб. Ден Коутс додав також, що спроби підриву демократії в США з боку РФ тривають.

"В наших оцінках втручання Росії у вибори в 2016 році і їх поточні, всепроникаючі зусилля щодо підриву нашої демократії ми ясно дали зрозуміти, і ми будемо й надалі надавати об'єктивну і непривабливу інформацію для підтримання нашої національної безпеки", – заявив Коутс.

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах говорили й про Україну, Путін згадав також про незаконну анексію Росією Криму.

Теги: Новини політики Вибори у США Дональд Трамп Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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