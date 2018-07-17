Глава розвідки США наполягає на втручанні РФ у вибори США

Розвідка Сполучених Штатів Америки ясно дала зрозуміти про втручання Росії у президентські американські вибори.

Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коут, повідомляє CNN.

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Тим самим глава нацрозвідки відповів на сумніви Дональда Трампа у висновках американських спецслужб. Ден Коутс додав також, що спроби підриву демократії в США з боку РФ тривають.

"В наших оцінках втручання Росії у вибори в 2016 році і їх поточні, всепроникаючі зусилля щодо підриву нашої демократії ми ясно дали зрозуміти, і ми будемо й надалі надавати об'єктивну і непривабливу інформацію для підтримання нашої національної безпеки", – заявив Коутс.

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах говорили й про Україну, Путін згадав також про незаконну анексію Росією Криму.