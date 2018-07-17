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Глава разведки США настаивает на вмешательстве РФ в выборы США

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Директор национальной разведки США Дэн Коут
Директор национальной разведки США Дэн Коут / peoples.ru

Разведка Соединенных Штатов Америки ясно дала понять о вмешательстве России в президентские американские выборы.

Об этом заявил директор национальной разведки США Дэн Коут, сообщает CNN.

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Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб. Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.

"В наших оценках вмешательства России в выборы в 2016 году и их текущие, всепроникающие усилия по подрыву нашей демократии мы ясно дали понять, и мы будем и в дальнейшем предоставлять объективную и неприглядную информацию для поддержания нашей национальной безопасности", –  заявил Коутс.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах говорили и об Украине, Путин вспомнил также о незаконной аннексии Россией Крыма.

Теги: Новости США Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Новости политики Выборы в США Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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