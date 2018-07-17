Глава разведки США настаивает на вмешательстве РФ в выборы США
Разведка Соединенных Штатов Америки ясно дала понять о вмешательстве России в президентские американские выборы.
Об этом заявил директор национальной разведки США Дэн Коут, сообщает CNN.
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Тем самым глава нацразведки ответил на сомнения Дональда Трампа в выводах американских спецслужб. Дэн Коутс добавил также, что попытки подрыва демократии в США со стороны РФ продолжаются.
"В наших оценках вмешательства России в выборы в 2016 году и их текущие, всепроникающие усилия по подрыву нашей демократии мы ясно дали понять, и мы будем и в дальнейшем предоставлять объективную и неприглядную информацию для поддержания нашей национальной безопасности", – заявил Коутс.
16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах говорили и об Украине, Путин вспомнил также о незаконной аннексии Россией Крыма.