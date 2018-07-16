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Жоден президент США так себе не принижував, – Маккейн про зустріч Трампа з Путіним

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Джон Маккейн
Джон Маккейн / Facebook

Сенатор від Республіканської партії, голова комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн різко розкритикував зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним 16 липня у Гельсінкі.

Маккейн, не добираючи слів, назвав спільну прес-конференцію двох президентів ганьбою та приниженням для глави Білого дому.

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Відповідну заяву у понеділок поширила прес-служба політика.

Сьогоднішня прес-конференція у Гельсінкі була одним з найганебніших виступів американського президента в пам'яті. Збиток, нанесений наївністю президента, егоїзмом, помилковою еквівалентністю і симпатією до автократів, важко підрахувати. Але ясно, що саміт в Гельсінкі був трагічною помилкою,
– йдеться у заяві Маккейна.

На переконання сенатора-республіканця, Дональд Трамп на посаді президента США не просто не здатний, але й не має бажання протистояти лідеру Кремля.

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"Здавалося, що Трамп і Путін говорили за одним і тим же сценарієм, що президент США зробив свідомий вибір, щоб захистити тирана від справедливих запитань вільної преси і надати Путіну незаперечну платформу для просування пропаганди і брехні по світу", – зауважив Джон Маккейн.

За словами сенатора, прес-конференція була "жалюгідним розгромом".

Жоден з попередніх президентів ніколи не принижував себе більш зневажено перед тираном. Президент Трамп не тільки не зміг говорити правду про противника, але виступаючи за Америку перед світом, наш президент не зміг захистити все, що робить нас такими, якими ми є,
– підсумував Маккейн зустріч Трампа і Путіна.

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах говорили й про Україну, Путін згадав також про незаконну анексію Росією Криму.

Теги: Новини України Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Джон Маккейн Новини політики
Джерело: 24 Канал
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