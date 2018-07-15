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У США проситимуть видати російських шпигунів, яких звинувачують у втручанні у вибори

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Втручання у вибори США
Втручання у вибори США / Фото з вільних джерел

Посол США в Російській Федерації Джон Хантсман заявив, що Вашингтон буде працювати над запитом про видачу 12 офіцерів російської розвідки, проти яких висунуті звинувачення в причетності до кібератаки під час президентських виборів у США 2016 року.

Про це повідомляє Politico.

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Він зазначив, що офіс ФБР і посольство США в Москві будуть працювати над екстрадицією обвинувачених росіян.

А американський посол заявив, що не може бути впевнений, чи порушить президент Дональд Трамп це питання на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі.

"Я не знаю, запитає він чи ні. Це може бути частиною порядку денного. Це може бути частиною їхньої двосторонньої зустрічі. Подивимося", – заявив Хантсман.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.

Теги: Новини політики Новини США Вибори у США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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