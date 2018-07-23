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Шпигунку Бутіну фінансував російський олігарх, пов'язаний з американськими компаніями, – WP

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Марію Бутіну фінісував російських мільярдер Костянтин Ніколаєв
Марію Бутіну фінісував російських мільярдер Костянтин Ніколаєв / Колаж 24 канал

Затримана у Вашингтоні шпигунка Кремля Марія Бутіна отримувала фінансову підтримку від російського мільярдера Костянтина Ніколаєва, який інвестував в американські енергетичні та технологічні компанії.

Про це із посиланням на джерело, знайоме зі свідченнями Бутіної в Сенаті США, повідомляє The Washington Post.

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"У квітні Бутіна заявила сенатському комітету з розвідки, що Ніколаєв фінансував організацію щодо захисту права на носіння зброї, яку вона заснувала. Представник олігарха підтвердив, що контактував з росіянкою, коли та запускала в Росії організацію "Право на зброю" з 2012 по 2014 роки. Він відмовився підтвердити, чи надавав Ніколаєв фінансову підтримку Бутіній", – зауважує видання.

Минулого тижня американські прокурори заявили, що в електронних листах і чатах російської шпигунки багато відсилань до мільярдера, який спонсорує її діяльність. Вони писали, що це "відомий російський бізнесмен, який має глибокі зв'язки з адміністрацією президента Росії".

Обвинувачі не назвали ім'я спонсора Бутіної, але повідомили, що він часто приїжджає в США і що у списку Forbes цього року він значиться як володар статку в 1,2 млрд доларів, що збігається з нинішнім статусом Ніколаєва,
– вказує автор статті.

Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл відмовився давати коментар щодо Ніколаєва, що його клієнтка бачилася з російським товстосумом лише двічі, йдеться у публікації.

Як зауважує видання, Ніколаєв заробив свої статки в основному завдяки інвестиціям у російські порти і залізниці. Окрім того, він входить у директорат компанії American Ethane і є інвестором одного зі стартапів у Кремнієвій долині. Син олігарха Андрій навчається в США і у 2016 році був волонтером кампанії в підтримку чинного президента США, а сам Ніколаєв був помічений у вашингтонському Trump International Hotel під час інавгурації Трампа.

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Нагадаємо, що 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США та проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Вибори у США Гроші Розслідування
Джерело: 24 Канал
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