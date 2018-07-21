Лавров у телефонній розмові з Помпео закликав уряд США негайно звільнити Бутіну

Очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, під час якої політики обговорили ситуацію з затриманням Марії Бутіної.

Про це повідомили у прес-службі МЗС Росії.

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Нагадаємо, що 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

Лавров підкреслив неприйнятність дій американського уряду, які заарештували в США на підставі сфабрикованих звинувачень російську громадянку Марію Бутіну, і необхідність її якнайшвидшого звільнення,

– йдеться в повідомленні МЗС.

Додамо, що засідання суду у справі Бутіної призначене на 25 липня.