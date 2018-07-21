Путін провів телефонну розмову з Макроном
Президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання пов'язані з Сирією, а також низку інших актуальних міжнародних та регіональних проблем.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
Читайте також: Радника Макрона впіймали за побиттям активіста: резонансні фото і відео
Зазначається, що особливу увагу політики приділили гуманітарним аспектам сирійського врегулювання, водночас реалізації спільного російсько-французької ініціативи з надання допомоги населенню у Східній Гуті.
Відзначається, що телефонна розмова між главами країн відбулася в продовження переговорів, що проходили у Москві 15 липня.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 липня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.