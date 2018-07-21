Путін провів телефонну розмову з Макроном

Путін та Макрон розмовляли про Сирію / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання пов'язані з Сирією, а також низку інших актуальних міжнародних та регіональних проблем.