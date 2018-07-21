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Путін провів телефонну розмову з Макроном

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Путін та Макрон розмовляли про Сирію
Путін та Макрон розмовляли про Сирію / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання пов'язані з Сирією, а також низку інших актуальних міжнародних та регіональних проблем.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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Зазначається, що особливу увагу політики приділили гуманітарним аспектам сирійського врегулювання, водночас реалізації спільного російсько-французької ініціативи з надання допомоги населенню у Східній Гуті.

Відзначається, що телефонна розмова між главами країн відбулася в продовження переговорів, що проходили у Москві 15 липня.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 липня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Франції Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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