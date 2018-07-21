Путин провел телефонный разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с Сирией, а также ряд других актуальных международных и региональных проблем.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Отмечается, что особое внимание политики уделили гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, одновременно реализации совместного российско-французской инициативы по оказанию помощи населению в Восточной Гуте.
Отмечается, что телефонный разговор между главами стран состоялся в продолжение переговоров, которые проходили 15 июля в Москве.
Напомним, что в пятницу, 20 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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