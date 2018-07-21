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Путин провел телефонный разговор с Макроном

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Путин и Макрона говорили о Сирии
Путин и Макрона говорили о Сирии / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с Сирией, а также ряд других актуальных международных и региональных проблем.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что особое внимание политики уделили гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, одновременно реализации совместного российско-французской инициативы по оказанию помощи населению в Восточной Гуте.

Отмечается, что телефонный разговор между главами стран состоялся в продолжение переговоров, которые проходили 15 июля в Москве.

Напомним, что в пятницу, 20 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Теги: Новости политики Новости России Война в Сирии Новости Франции
Источник: 24 Канал
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