Путин провел телефонный разговор с Макроном

Путин и Макрона говорили о Сирии / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с Сирией, а также ряд других актуальных международных и региональных проблем.