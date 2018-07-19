Советника Макрона поймали за избиением активиста: резонансные фото и видео

В сети появились кадры, на которых видно, как человек похожий на советника президента Франции Эммануэля Макрона, нападает на участника демонстрации в Париже.

Видеозапись, на которой распознали советника президента Франции Александр Беналля, распространиларяд французских СМИ.

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Сам инцидент случился во время демонстраций на площади Контрескарп в Париже еще 1 мая, однако распространять в соцсетях и СМИ его стали только сейчас.

На видео видно, как рядом с правоохранителями в спецформе появляется мужчина в гражданском, однако на голове у него был полицейский шлем.

Сначала наорал на одну из участниц протеста, а потом начал бить молодого мужчину, уже поваленного на землю правоохранителями.

Он был особенно агрессивным. Боялся, что его узнают, поэтому быстро скрылся с места происшествия,

– отметил автор видео.

ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 1 травня 2018 р.

Позже выяснилось, что человек в гражданском – это Александр Беналля, и он является советником президента Франции Эммануэля Макрона.

Советник Макрона Александр Беналля избил участника демонстрации в Париже

В Елисейском дворце подтвердили, что 1 мая Бенналя действительно был на демонстрации, как "наблюдатель" со стороны полиции.

У Макрона уточнили, что знают об инциденте с избиением активистов и почти сразу сообщили об этом президенту Франции. После первомайской демонстрации Беналля отстранили от работы на две недели, теперь он занимается обеспечением безопасности на мероприятиях Елисейского дворца.

Ранее в сети появилось видео, как президент Франции Эммануэль Макрон нагрубил подростку за то, что тот обратился к нему по имени.