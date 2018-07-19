Радника Макрона впіймали за побиттям активіста: резонансні фото і відео

У мережі з'явились кадри, на яких видно, як людина схожа на радника президента Франції Еммануеля Макрона, нападає на учасника демонстрації у Парижі.

Відеозапис, на якому розпізнали радника президента Франції Александр Беналля, поширила низка французьких ЗМІ.

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Сам інцидент трапився ще під час демонстрацій на площі Контрескарп у Парижі ще 1 травня, проте поширювати у соцмережах та ЗМІ його стали лише зараз.

На відео видно, як поряд з правоохоронцями у спецформі з'являється чоловік у цивільному, проте на голові у нього був поліцейський шолом.

Спершу накричав на одну з учасниць протесту, а потім почав бити молодого чоловіка, вже поваленного на землю правоохоронцями.

Він був особливо агресивним. Боявся, що його впізнають, тому швидко втік з місця події,

– зазначив автор відео.

ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 1 травня 2018 р.

Пізніше з’ясувалось, що чоловік у цивільному – це Александр Беналля і він є радником президента Франції Еммануеля Макрона.



Радник Макрона Александр Беналля побив учасника демонстрації у Парижі

У Єлисейському палаці підтвердили, що 1 травня Бенналя дійсно був на демонстрації як "спостерігач" з боку поліції.

У Макрона уточнили, що знають про інцидент з побиттям активістів і майже одразу повідомили про це президента Франції. Після першотравневої демонстрації Беналля відсторонили від роботи на два тижні, тепер він займається забезпеченням безпеки на заходах Єлисейського палацу.

Раніше у мережі з'явилось відео, як президент Франції Еммануель Макрон нагрубіянив підліткові за те, що той звернувся до нього на ім'я.