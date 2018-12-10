Шпигунка Кремля Бутіна готова співпрацювати із американським слідством, – ЗМІ

Російська шпигунка Марія Бутіна, яку у липні 2018 року арештували у США, готова змінити свою позицію та відкликати заяву, у якій називає себе невинною.

Про це інформує Bloomberg.

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Так, росіянка Марія Бутіна заявила судді, що хоче змінити свідчення, в яких називала себе невинною. При цьому у виданні не уточнюється, в чому саме Бутіна буде готова визнати свою провину.

У документі суду, опублікованому американськими ЗМІ, вказується, що сторона захисту попросила організувати слухання, щоб дати можливість Бутіній змінити свідчення. Планується, що слухання пройдуть 11, 12 або ж 13 грудня.

"Марія Бутіна залишається під вартою", – йдеться в документі.

Деякі американські ЗМІ вказують, що подібний розвиток подій може бути ознакою того, що Бутіна готова піти на угоду з правосуддям і визнати провину в деяких порушеннях.

Нагадаємо, 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".



У матеріалах справи йдеться, що Бутіна провела в США кілька років, налагоджуючи стосунки з впливовими консерваторами і Національною стрілецькою асоціацією (NRA). Про арешт росіянки стало відомо через кілька годин після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі.