20:53
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Шпигунка Кремля Бутіна готова співпрацювати із американським слідством, – ЗМІ

      519 Читать новость на русском
      Російська шпигунка Марія Бутіна
      Російська шпигунка Марія Бутіна / фото з відкритих джерел

      Російська шпигунка Марія Бутіна, яку у липні 2018 року арештували у США, готова змінити свою позицію та відкликати заяву, у якій називає себе невинною.

      Про це інформує Bloomberg.

      Читайте також: Шпигунку Бутіну фінансував російський олігарх, пов'язаний з американськими компаніями, – WP

      Так, росіянка Марія Бутіна заявила судді, що хоче змінити свідчення, в яких називала себе невинною. При цьому у виданні не уточнюється, в чому саме Бутіна буде готова визнати свою провину.

      У документі суду, опублікованому американськими ЗМІ, вказується, що сторона захисту попросила організувати слухання, щоб дати можливість Бутіній змінити свідчення. Планується, що слухання пройдуть 11, 12 або ж 13 грудня.

      "Марія Бутіна залишається під вартою", – йдеться в документі.

      Деякі американські ЗМІ вказують, що подібний розвиток подій може бути ознакою того, що Бутіна готова піти на угоду з правосуддям і визнати провину в деяких порушеннях.

      Нагадаємо, 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".

      У матеріалах справи йдеться, що Бутіна провела в США кілька років, налагоджуючи стосунки з впливовими консерваторами і Національною стрілецькою асоціацією (NRA). Про арешт росіянки стало відомо через кілька годин після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі.

      Теги: Судді Новини Росії Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні , 20:45 Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      15036
      Як лікуються та коригуються мовні дефекти: поради логопеда
      сьогодні , 20:30 Як лікуються та коригуються мовні дефекти: поради логопеда
      Олександр Бевза 303
      "Жовті жилети": чому протести у Франції набирають обертів і до чого тут Росія?
      сьогодні , 20:05 "Жовті жилети": чому протести у Франції набирають обертів і до чого тут Росія?
      Світлана Попова 1034
      Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      сьогодні , 19:02 Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      Наталя Ромашова 464
      "Граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      сьогодні , 19:01 "Граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      Повернись живим 351
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ще одна авіакомпанія призупиняє польоти в Україну
       6 грудня , 18:05
      "Залиште наш народ у спокої": у Франції жорстко відповіли Трампу
       9 грудня , 19:18
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук