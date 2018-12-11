В архівах німецької спецслужби знайшли майорське посвідчення Путіна

Відділ по роботі з архівами Міністерства держбезпеки колишньої НДР (Штазі) виявив службове посвідчення, видане на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bild.

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За даними видання, посвідчення на ім'я майора Путіна було видано 31 грудня 1985 року. Воно продовжувалося кожен квартал протягом наступних чотирьох років. Документ був необхідний для того, щоб Путін міг безперешкодно відвідувати офіси Штазі.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) December 10, 2018

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не відкидає, що посвідчення може бути справжнім. Він нагадав про те, що Штазі співпрацювало з КДБ, повідомляє російський ТАСС.

Яке відношення має Путін до спецслужб?Очільник Кремля після закінчення Ленінградського державного університету в 1975 році був направлений на роботу в Комітет державної безпеки СРСР.

У 1985 році відряджений до представництва КДБ в НДР і працював в Дрездені до 1990 року. Там він займав посади старшого уповноваженого, помічника, старшого помічника начальника відділу.