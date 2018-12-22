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      Требовали рассказать, что люди говорят на исповеди, – Филарет о контроле КГБ над церковью

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      Филарет рассказал о контроле КГБ над церковью
      Филарет рассказал о контроле КГБ над церковью / Фото из открытых источников

      Патриарх Филарет рассказал о системе контроля КГБ за РПЦ во времена СССР и собственных контактах с сотрудниками спецслужб. Тогда не было ни одного епископа, который не имел бы соответствующих связей.

      Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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      Филарет отметил, что в СССР церковь была под контролем КГБ. Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников. Патриарх добавил, что не было ни одного епископа, который не имел бы таких контактов.

      Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов, то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю,
      – добавил он.

      При этом Филарет рассказал, что от него требовали рассказывать то, что люди говорят на исповеди. Однако он категорически отказался.

      "Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, или вы меня расстреляете, я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду", – сказал патриарх.

      К слову, в недавно опубликованной картотеке КГБ Латвийской ССР нашли агентурную карточку на имя Александра Ивановича Кудряшова 1939 года рождения. Информация с карты полностью совпадает с биографией предстоятеля Латвийской православной церкви Московского патриархата, митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь Новости политики Филарет
      Источник: 24 Канал
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