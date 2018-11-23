"Цю правду повинен знати весь світ": Філарет назвав дві причини Голодомору

Причинами Голодомору стало бажання радянської влади знищити українців та заволодіти хлібом. Однак з часом страшні події 1932-1933 років весь світ визнає геноцидом українського народу.

Про це сказав голова УПЦ КП Філарет під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років на засіданні Верховної Ради.

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Філарет висловив вдячність державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Цю правду повинні знати не тільки ми, а повинен знать весь світ. І ми раді тому, що світ підтримує нас, підтримує правду. Голодомор — це не голод був. А це було знищення українського народу,

— наголосив Філарет.

Окрім того, Філарет розповів про причини страшних подій 1932-33 років.

"Безбожне радянське керівництво, яке сиділо в Москві, у 1932-33 вирішило знищити українців, щоб вони не переважали російський народ. Це – одна з головних причин Голодомору", – наголосив він.

За словами патріарха, населення Радянського союзу засвідчив, що українців у Радянському Союзі — 85 мільйонів, а росіян — 65 мільйонів. Саме тому радянське керівництво, яке сиділо в Москві, вирішило знищити українців, щоб вони не переважали російський народ.

Натомість другою причиною стало бажання радянського керівництва заволодіти хлібом

Друга причина — слова Бухаріна, який сказав: хто володіє хлібом, той має владу,

– зазначив священнослужитель.

За його словами, хлібом володіли українські селяни, тому у них фактично була влада. Тому почався процес колективізації для того, щоб хліб передати в руки радянської влади. Проте українські селяни не хотіли йти в колгоспи.

До слова, Збройні сили України зняли відеоролик, присвячений пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Під відео військові написали заклик: "Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!"

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Дивіться відео про головні факти про Голодомор в Україні: