Українські військові зняли відео до річниці Голодомору

Збройні сили України зняли відеоролик, присвячений пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Під відео військові написали заклик: "Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!"

Ролик опублікований на Youtube-каналі Інституту національної пам'яті.

На відеозаписі зафіксовано, як українські військовослужбовці різних родів військ вшановують пам'ять жертв Голодомору, водночас виконуючи свої безпосередні бойові завдання.

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Зазначимо, що 24 листопада о 16:00 в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання до річниці Голодомору, після якої пройде акція увічнення "Запали свічку пам'яті".

Що таке Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Дивіться відео про головні факти про Голодомор в Україні: