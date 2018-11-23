Украинские военные сняли видео к годовщине Голодомора

Вооруженные силы Украины сняли видеоролик, посвященный памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Под видео военные написали призыв: "Зажжем свечу памяти и охраняем границы!"

Ролик опубликован на Youtube-канале Института национальной памяти.

На видеозаписи зафиксировано, как украинские военнослужащие различных родов войск почтили память жертв Голодомора, одновременно выполняя свои непосредственные боевые задачи.

Читайте также: История Голодомора: почему уничтожали украинцев

Отметим, что 24 ноября в 16:00 в Украине состоится общенациональная минута молчания к годовщине Голодомора, после которой пройдет акция увековечения "Зажги свечу памяти".

Что такое Голодомор в Украине? Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысяч человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Смотрите видео о главных фактах о Голодоморе в Украине: