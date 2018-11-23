"Эту правду должен знать весь мир": Филарет назвал две причины Голодомора

Причинами Голодомора стало желание советской власти уничтожить украинцев и завладеть хлебом. Однако со временем страшные события 1932-1933 годов весь мир признает геноцидом украинского народа.

Об этом сказал глава УПЦ КП Филарет во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов на заседании Верховной Рады.

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Филарет выразил благодарность государствам, которые признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Эту правду должны знать не только мы, но должен знать весь мир. И мы рады тому, что мир поддерживает нас, поддерживает правду. Голодомор – это не голод был. А это было уничтожение украинского народа,

– отметил Филарет.

Кроме того, Филарет рассказал о причинах страшных событий 1932-33 годов.

"Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, в 1932-33 решило уничтожить украинцев, чтобы они не превосходили русский народ. Это – одна из главных причин Голодомора", – подчеркнул он.

По словам патриарха, перепись населения Советского Союза показал, что украинцев в Советском Союзе – 85 миллионов, а россиян – 65 миллионов. Именно поэтому советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не превосходили русский народ.

Зато второй причиной стало желание советского руководства завладеть хлебом

Вторая причина – слова Бухарина, который сказал: кто владеет хлебом, тот имеет власть,

– отметил священнослужитель.

По его словам, хлебом владели украинские крестьяне, поэтому у них фактически была власть. Поэтому начался процесс коллективизации для того, чтобы хлеб передать в руки советской власти. Однако украинские крестьяне не хотели идти в колхозы.

К слову, Вооруженные силы Украины сняли видеоролик, посвященный памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Под видео военные написали призыв: "Зажжем свечу памяти и будем охранять границы!"

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео о главных фактах о Голодоморе в Украине: