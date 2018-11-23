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      "Эту правду должен знать весь мир": Филарет назвал две причины Голодомора

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      Правду о Голодоморе должен знать весь мир, – Филарет
      Правду о Голодоморе должен знать весь мир, – Филарет / Фото из открытых источников

      Причинами Голодомора стало желание советской власти уничтожить украинцев и завладеть хлебом. Однако со временем страшные события 1932-1933 годов весь мир признает геноцидом украинского народа.

      Об этом сказал глава УПЦ КП Филарет во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов на заседании Верховной Рады.

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      Филарет выразил благодарность государствам, которые признали Голодомор геноцидом украинского народа.

      Эту правду должны знать не только мы, но должен знать весь мир. И мы рады тому, что мир поддерживает нас, поддерживает правду. Голодомор – это не голод был. А это было уничтожение украинского народа,
      – отметил Филарет.

      Кроме того, Филарет рассказал о причинах страшных событий 1932-33 годов.

      "Безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, в 1932-33 решило уничтожить украинцев, чтобы они не превосходили русский народ. Это – одна из главных причин Голодомора", – подчеркнул он.

      По словам патриарха, перепись населения Советского Союза показал, что украинцев в Советском Союзе – 85 миллионов, а россиян – 65 миллионов. Именно поэтому советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не превосходили русский народ.

      Зато второй причиной стало желание советского руководства завладеть хлебом

      Вторая причина – слова Бухарина, который сказал: кто владеет хлебом, тот имеет власть,
      – отметил священнослужитель.

      По его словам, хлебом владели украинские крестьяне, поэтому у них фактически была власть. Поэтому начался процесс коллективизации для того, чтобы хлеб передать в руки советской власти. Однако украинские крестьяне не хотели идти в колхозы.

      К слову, Вооруженные силы Украины сняли видеоролик, посвященный памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Под видео военные написали призыв: "Зажжем свечу памяти и будем охранять границы!"

      Что такое Голодомор в Украине?
      Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Смотрите видео о главных фактах о Голодоморе в Украине:

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия История Голодомор Филарет
      Источник: 24 Канал
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