Какое будущее ожидает Филарета после создания объединенной Православной церкви Украины

Предстоятель бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет после создания Православной церкви Украины, как и ранее, будет служить во Владимирском кафедральном соборе.

Об этом рассказал митрополит Киевский и предстоятель ПЦУ Епифаний в комментарии телеканалу "Прямой".

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"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской", – отметил священнослужитель.

Как акцентировал он, Филарет остается лидером украинской нации и планирует ему помогать управлять объединенной церковью.

"Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых не будет происходить", – добавил Епифаний.

Напомним, большинство экспертов и простые украинцы прогнозировали, что именно Филарет станет председателем единой поместной православной церкви в Украине. Впоследствии, сам священнослужитель заявил, что ему пришлось уступить эту должность на Объединительном соборе , поскольку иначе не удалось бы "достичь объединения и получить Томос".

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.