09:13
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Какое будущее ожидает Филарета после создания объединенной Православной церкви Украины

      153 Читати новину українською
      Филарет продолжит служить во Владимирском соборе, – Епифаний
      Филарет продолжит служить во Владимирском соборе, – Епифаний / Соцсети

      Предстоятель бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет после создания Православной церкви Украины, как и ранее, будет служить во Владимирском кафедральном соборе.

      Об этом рассказал митрополит Киевский и предстоятель ПЦУ Епифаний в комментарии телеканалу "Прямой".

      Читайте также: УПЦ КП и УАПЦ самораспустились перед Объединяющим собором, – СМИ

      "Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской", отметил священнослужитель.

      Как акцентировал он, Филарет остается лидером украинской нации и планирует ему помогать управлять объединенной церковью.

      "Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых не будет происходить", – добавил Епифаний.

      Напомним, большинство экспертов и простые украинцы прогнозировали, что именно Филарет станет председателем единой поместной православной церкви в Украине. Впоследствии, сам священнослужитель заявил, что ему пришлось уступить эту должность на Объединительном соборе, поскольку иначе не удалось бы "достичь объединения и получить Томос".

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Кто такой Филарет? Это третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (1995 2018). Его настоящее имя Михаил Денисенко. Родился он 23 января 1929 в Донецкой области.

      Является выпускником Московской духовной семинарии Русской православной церкви. В 1950 году принял монашество. В 1992 году принял участие в восстановлении автокефалии - Украинской православной церкви Киевского патриархата.

      В 1997 году Московская патриархия по политическим мотивам наложила на него анафему. Хотя, по словам самого Филарета, анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов, зато он "ничего этого не делал, поэтому претензий с этой стороны быть не может". 11 октября 2018 года Вселенский патриархат снял анафему как с Филарета, так и с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

      Филарет обвиняет РПЦ в нарушении законов. Как отмечает он, Москва незаконно к себе присоединила, Украинскую, Грузинскую, Молдовскую и церкви стран Балтии. В марте 2013 года от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал украинцев и поляков к взаимному прощению за трагедию польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны. Также известно, что он имел неплохие отношения с бывшим главой УГКЦ Любомир Гузар.

      самые интересные из последних заявлений филарета:
      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Религия УПЦ МП Епифаний Филарет
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сегодня , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 48
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      29 декабря , 22:00 Камілла Лекберґ: злочини інколи виправдовуються
      Наталія Лебідь 211
      Переговори з Росією – повна маячня
      29 декабря , 15:03 Переговори з Росією – повна маячня
      Артем Овдієнко 1691
      Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      29 декабря , 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
      Юлія Михайлова 2786
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук