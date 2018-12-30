Какое будущее ожидает Филарета после создания объединенной Православной церкви Украины
Предстоятель бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет после создания Православной церкви Украины, как и ранее, будет служить во Владимирском кафедральном соборе.
Об этом рассказал митрополит Киевский и предстоятель ПЦУ Епифаний в комментарии телеканалу "Прямой".
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"Святейший патриарх Филарет и в дальнейшем будет совершать свое богослужение во Владимирском кафедральном соборе, также его резиденцией будет помещение на улице Пушкинской", – отметил священнослужитель.
Как акцентировал он, Филарет остается лидером украинской нации и планирует ему помогать управлять объединенной церковью.
"Моим кафедральным собором будет Михайловский Златоверхий собор. Здесь никаких изменений особых не будет происходить", – добавил Епифаний.
Напомним, большинство экспертов и простые украинцы прогнозировали, что именно Филарет станет председателем единой поместной православной церкви в Украине. Впоследствии, сам священнослужитель заявил, что ему пришлось уступить эту должность на Объединительном соборе, поскольку иначе не удалось бы "достичь объединения и получить Томос".
Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.
Кто такой Филарет? Это третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (1995 – 2018). Его настоящее имя – Михаил Денисенко. Родился он 23 января 1929 в Донецкой области.
Является выпускником Московской духовной семинарии Русской православной церкви. В 1950 году принял монашество. В 1992 году принял участие в восстановлении автокефалии - Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В 1997 году Московская патриархия по политическим мотивам наложила на него анафему. Хотя, по словам самого Филарета, анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов, зато он "ничего этого не делал, поэтому претензий с этой стороны быть не может". 11 октября 2018 года Вселенский патриархат снял анафему как с Филарета, так и с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.
Филарет обвиняет РПЦ в нарушении законов. Как отмечает он, Москва незаконно к себе присоединила, Украинскую, Грузинскую, Молдовскую и церкви стран Балтии. В марте 2013 года от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал украинцев и поляков к взаимному прощению за трагедию польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны. Также известно, что он имел неплохие отношения с бывшим главой УГКЦ Любомир Гузар.