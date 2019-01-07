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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Порошенко разом із Епіфанієм вніс до Софійського собору Томос

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      Порошенко разом із Епіфанієм вніс Томос про автокефалію у Софійський собор
      Порошенко разом із Епіфанієм вніс Томос про автокефалію у Софійський собор / фото з відкритих джерел

      7 грудня предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить божественну літургію в соборі Святої Софії в Києві.

      Томос про автокефалію ПЦУ вже урочисто занесли в храм сам глава новоствореної церкви разом із Президентом України.

      Після цього у Софійському соборі документ розгорнули.

      Так, глава держави Петро Порошенко бере участь у божественній літургії разом зі своєю сім'єю.

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      Зазначимо, що після літургії Томос перенесуть для загального огляду в трапезний храм Софії Київської, де кожен бажаючий зможе його побачити в будь-який день з 8:00 до 18:00.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини України Релігія Томос Православна церква України Епіфаній Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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