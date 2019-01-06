Порошенко з Фанару привітав українців з Різдвом

Президент України Петро Порошенко зазначив, що для кожного українця Різдво – це особливе свято, а сьогодні воно ще й має подвійне значення – народження Ісуса Христа та народження незалежної Православної церкви України.

Про це він заявив, перебуваючи на Фанарі (район Стамбула, де розташовується резиденція Вселенського патріарха – 24 канал), повідомляє його прес-служба.

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"Цього року Різдво для нас – особливо велике та особливо урочисте. Свято – подвійне, бо Православна церква України отримала Томос про автокефалію. Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков", – зауважив український гарант.

Як підкреслив він, що Різдво Христове – це насамперед родинне свято.

Цього дня ми, українці, традиційно збираємося з рідними, близькими. Тож, як і більшість з вас, ми поспішаємо додому, до сімейної куті. Я всіх вітаю усіх із Різдвом Христовим. І так само – з народженням незалежної Православної церкви України. "Над вертепом звізда ясна світлом засіяла…" А українська зірка засяяла у "сузір’ї незалежних та рівних національних Церков". Саме таким сузір’ям, за словами Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і є світове православ’я,

– наголосив президент.

Також Порошенко побажав українцям, аби для кожного лунали лише радісні колядки.

Нагадаємо, раніше свої привітання українцям з нагоди Різдва Христового виголошували Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України Епіфаній.