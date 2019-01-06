Якою заявою щодо України відзначився предстоятель ПЦУ Епіфаній з нагоди Різдва

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вірить, що у 2019 році автокефалія Української православної церкви об’єднає все українське православ'я навколо київського престолу. Також він вірить, що у новому році в Україні нарешті настане мир, буде завершено війну на Донбасі, а окупований нині Кремлем Крим знову стане повноцінною частиною України.

Як зауважив священнослужитель, 7 січня Україна святкує не лише велику радість приходу у світ Спасителя, передає його слова прес-служба українського президента.

Читайте також: Коли українці мають святкувати Різдво: 25 грудня чи 7 січня

"Ми радіємо та покладаємо в подальшому нашу надію на Бога, а також віримо, що в прийдешньому новому 2019 році, отримавши цей великий дар – визнання автокефалії Української православної церкви, ми об’єднаємо все українське православ’я навколо київського престолу", – підкреслив Епіфаній.

Також він вірить у те, що у 2019 році в Україні запанує той довгоочікуваний мир.

"Представники Православної церкви України вірять, що у 2019 році буде завершено війна на Сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим і все в нас буде йти так, як ми цього прагнемо, бо Господь засвідчив до цього часу, сприяючи та допомагаючи нам у цьому", – підсумував Епіфаній.

До слова, з Різдвом українців привітав і Вселенський патріарх Варфоломій. Зокрема, він побажав українцям миру та запевнив, що завжди молитиметься за Україну.