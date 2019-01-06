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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Якою заявою щодо України відзначився предстоятель ПЦУ Епіфаній з нагоди Різдва

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      Очільник ПЦУ Епіфаній привітав українців з Різдвом
      Очільник ПЦУ Епіфаній привітав українців з Різдвом / AFP

      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вірить, що у 2019 році автокефалія Української православної церкви об’єднає все українське православ'я навколо київського престолу. Також він вірить, що у новому році в Україні нарешті настане мир, буде завершено війну на Донбасі, а окупований нині Кремлем Крим знову стане повноцінною частиною України.

      Як зауважив священнослужитель, 7 січня Україна святкує не лише велику радість приходу у світ Спасителя, передає його слова прес-служба українського президента.

      Читайте також: Коли українці мають святкувати Різдво: 25 грудня чи 7 січня

      "Ми радіємо та покладаємо в подальшому нашу надію на Бога, а також віримо, що в прийдешньому новому 2019 році, отримавши цей великий дар – визнання автокефалії Української православної церкви, ми об’єднаємо все українське православ’я навколо київського престолу", – підкреслив Епіфаній.

      Також він вірить у те, що у 2019 році в Україні запанує той довгоочікуваний мир.

      "Представники Православної церкви України вірять, що у 2019 році буде завершено війна на Сході, ми повернемо окуповані території, повернемо Крим і все в нас буде йти так, як ми цього прагнемо, бо Господь засвідчив до цього часу, сприяючи та допомагаючи нам у цьому", – підсумував Епіфаній.

      До слова, з Різдвом українців привітав і Вселенський патріарх Варфоломій. Зокрема, він побажав українцям миру та запевнив, що завжди молитиметься за Україну.

      Теги: Новини України Православна церква України Епіфаній Різдво
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 6 січня
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