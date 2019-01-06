Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом

Очільник Вселенського патріархату Варфоломій з нагоди Різдва Христового побажав українцям миру. Також священнослужитель запевнив, що завжди молитиметься за Україну.

Відповідні його слова передає прес-служба Президента України.

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За словами Варфоломія, підписання Томосу – це особлива місія для України та радість не лише для українців, які живуть в Україні, але і за її межами.

"Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоби маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить всіх українців у новому, 2019 році", – наголосив вселенський патріарх.

Також він заявив, що завжди молитиметься за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, напередодні очільник українського парламенту Андрій Парубій заявив, що найближчим часом Варфоломій має намір відвідати Україну. За словами політика, зараз Україна та Константинополь узгоджують дати.