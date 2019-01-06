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      Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом

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      Що вселенський патріарх Варфоломій побажав українцям з нагоди Різдва
      Що вселенський патріарх Варфоломій побажав українцям з нагоди Різдва / Getty Images

      Очільник Вселенського патріархату Варфоломій з нагоди Різдва Христового побажав українцям миру. Також священнослужитель запевнив, що завжди молитиметься за Україну.

      Відповідні його слова передає прес-служба Президента України.

      Читайте також: Що сказав Варфоломій під час вручення Томосу Україні

      За словами Варфоломія, підписання Томосу – це особлива місія для України та радість не лише для українців, які живуть в Україні, але і за її межами.

      "Ви народилися для Христа, але хрещення отримали від Константинополя. Бажаю, щоби маленький Ісус, який приніс мир на землю, приніс мир в Україну. Благодать новонародженого Спасителя хай благословить всіх українців у новому, 2019 році", – наголосив вселенський патріарх.

      Також він заявив, що завжди молитиметься за Україну, як і робив це до сьогоднішнього дня.

      Нагадаємо, напередодні очільник українського парламенту Андрій Парубій заявив, що найближчим часом Варфоломій має намір відвідати Україну. За словами політика, зараз Україна та Константинополь узгоджують дати.

      Теги: Новини України Релігія Різдво Томос Вселенський патріархат
      Джерело: 24 канал
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