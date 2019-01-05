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      Варфоломій збирається відвідати Україну

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      Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запевнив, що вселенський патріарх Варфоломій "найближчим часом" відвідає Київ
      Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запевнив, що вселенський патріарх Варфоломій "найближчим часом" відвідає Київ / Getty Images

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій найближчим часом приїде до України. За його словами, відвідає священнослужитель Київ.

      Таку заяву він зробив у коментарі "Радіо Свобода".

      Читайте також: Як Вселенський патріархат ставитиметься до Православної церкви України: заява Варфоломія

      Як підкреслив очільник українського парламенту, станеться це "найближчим часом".

      "Я мав із ним розмову. Він подякував і мені як голові Верховної Ради України, і Верховній Раді за той величезний внесок, оскільки ми розпочали. Також він ще раз підтвердив, що його слово про те, що він приїде до України, залишається актуальним", – зазначив Парубій.

      За словами політика, відтак, Україна та Константинополь узгоджуватимуть дати. Також спікер додав, що на цю тему була розмова з Президентом України Петром Порошенком.

      "Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо очікувати на приїзд до України Святішого патріарха Варфоломія", – підсумував Парубій.

      Нагадаємо, 6 січня у Стамбулі у Патріаршому храмі Святого Георгія о 8:30 відбудеться божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Після неї останній отримає Томос.

      Додамо, що після підписання цього історичного документу Президент України Петро Порошенко нагородив вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" І ступеня та запросив священнослужителя до України.  

      Теги: Релігія Новини України Томос Новини політики Андрій Парубій Вселенський патріархат
      Джерело: 24 Канал
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