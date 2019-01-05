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      Як Вселенський патріархат ставитиметься до Православної церкви України: заява Варфоломія

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      Вселенський патріарх Варфоломій запевнив, що Вселенський патріархат завжди буде на боці ПЦУ
      Вселенський патріарх Варфоломій запевнив, що Вселенський патріархат завжди буде на боці ПЦУ / Getty Images

      Вселенський патріарх Варфоломій запевнив, що Константинополь завжди буде на боці Православної церкви України. Також він зауважив, що Вселенський патріархат молитиметься за її зростання та розвиток у Христі.

      Про це священнослужитель заявив у зверненні до очільника ПЦУ Епіфанія, яке він зачитав після підписання томосу про надання автокефалії Православній церкві України.

      Читайте також: "Чекали на цей день сім століть": Варфоломій зробив першу заяву після підписання Томосу

      "У цей надзвичайний та історичний день у священному центрі православ'я стоять і святкують з нами князь Володимир і свята Ольга, разом з усіма святими нащадками православної української землі, а також усі прибічники і прихильники прав вашого українського народу", – підкреслив Варфоломій.

      Крім того, вселенський патріарх зауважив, що усі присутні під час підписання Томосу у дусі та молитві розділяють радість і втіху Константинополя.

      Ми висловлюємо вдячність, подяку та благословення церкви-матері усім вам. Ця церква міста Костянтина завжди буде на вашому боці – сподіваючись, молячись та працюючи для вашого зростання та розвитку у Христі, а також для стабільності новоутвореної Православної автокефальної церкви України,
      – наголосив Варфоломій.

      Нагадаємо, 5 січня о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Перед підписанням текст Томосу було зачитано грецькою мовою з амвону.

      Як створювали Православну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор. 

      що ще говорив варфоломій про автокефалію православної церкви україни:
      Теги: Релігія Новини України Томос Православна церква України Новини політики Вселенський патріархат
      Джерело: 24 канал
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