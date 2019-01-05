"Чекали цей день сім століть": Варфоломій зробив першу заяву після підписання Томосу

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців зі створення єдиної Православної церкви та надання їй Томосу про автокефалію, і наголосив, що Україна гідна мати свою незалежну церкву.

Про це сказав Вселенський патріарх після підписання Томосу про афтокефалію для ПЦУ.

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Раніше 24 канал повідомляв, що Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, о 12:40 підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.

Світло і радість, мир і єдність переповнюють согодні святу Церкву України, яка у ваші руки, ваше блаженство, отримує Томос про своє офіційне визнання та декларацію як Автокефальна Церква, що підносить її до рівня чотирнадцяти Церков-сестер, які складають "повноту" нашої святої Православної церкви,

– наголосив патріарх.

Він відзначив, що "побожний український народ чекав цього благословенного дня сім століть" і тепер отримав Церкву, яка стала вільною від будь-якого зовнішнього тиску і втручання.

За його словами, Константинопольська церква як мати пригорнула мільйони українських вірян, які не з власної волі опинилися поза канонічністю.

"Нині з Божої ласки ми поновлюємо у церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, що не з власної волі та причини опинилися поза канонічністю та єдністю. Однак Константинопольська церква скликала і пригорнула їх не як мачуха, а як рідна мати, яка сприяла в давнину їхньому хрещенню", – сказав Варфоломій.

Вселенський патріарх додав, що у Константинополі щиросердно моляться за те, щоб українці виявилися гідними Томосу, а українська церква приєдналася до товариства церков-посестер у всеправославній єдності і спільній праці.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.