"Ждали этот день семь веков": Варфоломей сделал первое заявление после подписания Томоса

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с созданием единой Православной церкви и предоставлением ей Томоса об автокефалии, и подчеркнул, что Украина достойна иметь свою независимую церковь.

Об этом сказал Вселенский патриарх после подписания Томоса об автокефалии для ПЦУ.

Читайте также: Тяжелый был путь, но именно такой путь правды, – Епифаний о подписании Томоса

Ранее 24 канал сообщал, что Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в 12:40 подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.

Свет и радость, мир и единство переполняют сегодня святую Церковь Украины, которая в ваши руки, ваше блаженство, получает Томос о своем официальном признании и декларации как Автокефальная Церковь, что преподносит ее до уровня четырнадцати Церквей-сестер, которые составляют "полноту" нашей святой Православной церкви,

– отметил патриарх.

Он отметил, что "набожный украинский народ ждал этого благословенного дня семь веков" и теперь получил Церковь, которая стала свободной от любого внешнего давления и вмешательства.

По его словам, Константинопольская церковь как мать обняла миллионы украинских верующих, которые не по своей воле оказались вне каноничности.

"Сейчас по Божьей милости мы возобновляем в церковном единении миллионы верующих земли вашей, которые не по своей воле и причине оказались вне каноничности и единстве. Однако Константинопольская церковь созвала и обняла их не как мачеха, а как родная мать, которая способствовала в древности их крещению", – сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх добавил, что в Константинополе чистосердечно молятся за то, чтобы украинцы оказались достойными Томоса, а украинская церковь присоединилась к сообществу церквей-сестер в всеправославном единстве и совместной работе.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.