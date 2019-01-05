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      Как Вселенский патриархат будет относиться к Православной церкви Украины: заявление Варфоломея

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      Вселенский патриарх Варфоломей заверил, что Вселенский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ
      Вселенский патриарх Варфоломей заверил, что Вселенский патриархат всегда будет на стороне ПЦУ / Getty Images

      Вселенский патриарх Варфоломей заверил, что Константинополь всегда будет на стороне Православной церкви Украины. Также он отметил, что Вселенский патриархат молится за ее рост и развитие во Христе.

      Об этом священнослужитель заявил в обращении к руководителю ПЦУ Епифания, которое он зачитал после подписания томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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      "В этот чрезвычайный и исторический день в священном центре православия стоят и празднуют с нами князь Владимир и святая Ольга, вместе со всеми святыми потомками православной украинской земли, а также все сторонники и приверженцы прав вашего украинского народа", – подчеркнул Варфоломей.

      Кроме того, вселенский патриарх отметил, что все присутствующие во время подписания Томоса в духе и молитве разделяют радость и утешение Константинополя.

      Мы выражаем благодарность, благодарность и благословение церкви-Матери всем вам. Эта церковь города Константина всегда будет на вашей стороне – надеясь, молясь и работая для вашего роста и развития во Христе, а также для стабильности новообразованной Православной автокефальной церкви Украины,
      – отметил Варфоломей.

      Напомним, 5 января в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Перед подписанием текст Томоса был зачитан на греческом языке с амвона.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ВАРФОЛОМЕЙ ОБ АВТОКЕФАЛИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ:
       
      Теги: Томос Религия Вселенський патриархат Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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